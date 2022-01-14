Вирусолог назвал две причины для измерения антител к коронавирусу

По его словам, подобные исследования нужны для эпидемиологических целей, чтобы «по результатам проявления антител знать, как распространяется инфекция».

Эксперт отметил, что результаты теста на антитела также не стоит учитывать перед принятием решения о вакцинации, а после болезни сдать анализы можно «для собственного успокоения».

«Большого смысла в этом нет, но... если человек хочет и это ему приятно психологически, то это можно сделать. Но, если антител нет, он начнёт беспокоиться, а это лишнее дело, — подчеркнул специалист.

Альтштейн добавил, что вакцинироваться от коронавируса необходимо независимо от наличия антител.

Ранее вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев заявил, что штамм «омикрон» может уходить от иммунного ответа, поэтому в организме человека должно вырабатываться больше антител, чего позволяет достигнуть ревакцинация, сообщает Ura.ru.

