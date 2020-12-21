В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса

После вакцинации от COVID-19 необходимо избегать стрессов для организма, в том числе переохлаждения или перегрева, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Также рекомендуется избегать в рационе продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.