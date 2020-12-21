В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса

После вакцинации от COVID-19 необходимо избегать стрессов для организма, в том числе переохлаждения или перегрева, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Также рекомендуется избегать в рационе продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Мурашко надеется на старт массовой вакцинации от COVID-19 пожилых на следующей неделе

Тем временем, запись на вакцинацию от коронавируса для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ объявлена в Москве.

По словам мэра Сергея Собянина, с 21 декабря открывается запись на вакцинацию для новых категорий жителей мегаполиса. Вакцинироваться смогут около миллиона человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры