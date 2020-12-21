В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса
После вакцинации от COVID-19 необходимо избегать стрессов для организма, в том числе переохлаждения или перегрева, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Также рекомендуется избегать в рационе продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.
Тем временем, запись на вакцинацию от коронавируса для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ объявлена в Москве.
По словам мэра Сергея Собянина, с 21 декабря открывается запись на вакцинацию для новых категорий жителей мегаполиса. Вакцинироваться смогут около миллиона человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru