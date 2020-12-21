Вакцинация от коронавируса новых категорий граждан объявлена в Москве
Запись на вакцинацию от коронавируса для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ объявлена в Москве, сообщает РИА Новости.
По словам мэра Сергея Собянина, город получает дополнительные партии препарата от COVID-19, завершается подготовка к производству "Спутника V" в технополисе "Москва", поэтому с 21 декабря открывается запись на вакцинацию для новых категорий жителей мегаполиса. Вакцинироваться смогут около миллиона человек.
По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться, пока препарат не станет доступен всем желающим.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что около 60% взрослого населения в России вакцинируют от COVID-19.
«Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», - цитирует Мурашко РИА Новости.
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