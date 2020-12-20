Мурашко надеется на старт массовой вакцинации от COVID-19 пожилых на следующей неделе

Пожилых россиян старше 60 могут начать вакцинировать от COVID-19 со следующей недели, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, мы надеемся на это», — цитирует российского министра «ТАСС».

Мурашко подтвердил, что клинические испытания вакцины для данной категории граждан завершаются.

Накануне министр здравоохранения РФ заявил о планах вакцинировать около 60% взрослого населения от коронавирусной инфекции.

Ранее академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал, к какому времени Россия сможет вакцинировать россиян.

«Мы в августе начали прививать от гриппа и сегодня вышли на цифру более 60 миллионов человек. Но там другие группы риска. Там школьники. Но поскольку здесь двойная аппликация, нужно будет хорошо постараться, чтобы до апреля закончить эту работу. С двойной аппликацией и трехнедельным перерывом. Но для этого нужно сейчас очень четко организовать поставки и выстроить соответствующую логистику. Повлиять на скорость могут и сезонные заболевания. Если я переболел ОРЗ, то меня можно будет привить только через месяц», - рассказал он.

