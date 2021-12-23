В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне» через день

По ее словам, быстрый рост числа заболевших в некоторых странах указывает на сокращение инкубационного периода при «омикрон»-штамме по сравнению со штаммом «дельта».

Напомним, в России разработали тест, который способен выявлять новый штамм коронавируса «омикрон». В настоящее время тесты проходят исследования, после чего могут быть зарегистрированы и запущены в использование.

