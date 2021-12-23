В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне» через день

Инкубационный период при заражении разновидностью COVID-19 «омикрон» составляет несколько дней, однако симптомы болезни могут появиться уже на следующие сутки после инфицирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Врач рассказал, как отличить «омикрон» от простуды

По ее словам, быстрый рост числа заболевших в некоторых странах указывает на сокращение инкубационного периода при «омикрон»-штамме по сравнению со штаммом «дельта».

Напомним, в России разработали тест, который способен выявлять новый штамм коронавируса «омикрон». В настоящее время тесты проходят исследования, после чего могут быть зарегистрированы и запущены в использование.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоспотребнадзор
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