В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне» через день
Инкубационный период при заражении разновидностью COVID-19 «омикрон» составляет несколько дней, однако симптомы болезни могут появиться уже на следующие сутки после инфицирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
По ее словам, быстрый рост числа заболевших в некоторых странах указывает на сокращение инкубационного периода при «омикрон»-штамме по сравнению со штаммом «дельта».
Напомним, в России разработали тест, который способен выявлять новый штамм коронавируса «омикрон». В настоящее время тесты проходят исследования, после чего могут быть зарегистрированы и запущены в использование.
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