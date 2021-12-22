Врач рассказал, как отличить «омикрон» от простуды

Как пишет The Sun, количество заболевших увеличивается с каждым днем, однако часто единственным способом отличить новый штамм от простуды является ПЦР-тест. Как отмечает эксперт, четверть людей, которые болеют простудой, на самом деле заражены «омикрон»-штаммом.

Отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа, омикрон-штамм от других вариантов коронавируса практически невозможно. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

