Врач рассказал, как отличить «омикрон» от простуды

Симптомы новой разновидности COVID-19 «омикрон» во многом напоминают простуду, из-за чего различить их становится сложнее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление британского вирусолога Лоуренса Янга.

«Омикрон» стал доминирующим штаммом в США

Как пишет The Sun, количество заболевших увеличивается с каждым днем, однако часто единственным способом отличить новый штамм от простуды является ПЦР-тест. Как отмечает эксперт, четверть людей, которые болеют простудой, на самом деле заражены «омикрон»-штаммом.

Отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа, омикрон-штамм от других вариантов коронавируса практически невозможно. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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