Врач рассказал, как отличить «омикрон» от простуды
Симптомы новой разновидности COVID-19 «омикрон» во многом напоминают простуду, из-за чего различить их становится сложнее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление британского вирусолога Лоуренса Янга.
Как пишет The Sun, количество заболевших увеличивается с каждым днем, однако часто единственным способом отличить новый штамм от простуды является ПЦР-тест. Как отмечает эксперт, четверть людей, которые болеют простудой, на самом деле заражены «омикрон»-штаммом.
Отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа, омикрон-штамм от других вариантов коронавируса практически невозможно. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Врач рассказал, как отличить «омикрон» от простуды
- В Израиле от «омикрона» скончался первый пациент
- Зеленский пригласил послов и журналистов на шашлык с глинтвейном
- Пассажирам ЦППК предлагают бесплатный чай в морозы
- Россиянам напомнили о признаках финансовых пирамид
- Бастрыкин заинтересовался делом о массовом ДТП на ТТК в Москве
- Уголовное дело возбуждено в Москве по факту избиения фигуриста Соловьева
- «Омикрон» стал доминирующим штаммом в США
- Кадыров призвал МИД РФ отреагировать на открытие парка имени сепаратиста в Турции
- США обсуждают возможность запрета на поставки смартфонов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru