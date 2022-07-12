В Роспотребнадзоре рассказали, как проверить свежесть продуктов в летний период
Роспотребнадзор рекомендует в летний период обращать особенное внимание на свежесть и запах продуктов, сообщает телеканал «360».
Специалисты напомнили, что отсутствие неприятного запаха не является гарантией свежести. Если запах появился, то продукт начал портится, но в некоторых случаях запаха не будет. Речь идёт о продуктах с истекшим сроком годности, а также о продуктах, чьи условия хранения были нарушены, к консервам и к домашним заготовкам.
Как отметили в ведомстве, при соблюдении сроков для каждого продукта есть небольшой запас прочности, который позволяет купить продукт с истекающим сроком хранения, принести домой и употребить его в пищу в ближайшее время. Каждый продукт может храниться чуть дольше, чем это указано на упаковке, но только при соблюдении правильных условий хранения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что качество питьевой воды в России за последнее время повысилось. По её словам, в России ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- В Роспотребнадзоре рассказали, как проверить свежесть продуктов в летний период
- Берлин надеется на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»
- Российский дипломат не исключил запрет литовских транспортных компаний
- Зеленский рассказал о помощь от Нидерландов, которая станет для РФ «неприятным сюрпризом»
- ВСУ ударили по рынку и жилым домам в Новой Каховке
- Пропавший шесть дней назад горняк на шахте «Распадская-Коксовая» найден живым
- Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники РФ
- Два пешехода скончались в Подмосковье после наезда машины каршеринга
- Ресторатор Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ
- Президент Бразилии намерен провести телефонный разговор с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru