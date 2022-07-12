В Роспотребнадзоре рассказали, как проверить свежесть продуктов в летний период

Роспотребнадзор рекомендует в летний период обращать особенное внимание на свежесть и запах продуктов, сообщает телеканал «360».

Названы провоцирующие головную боль продукты

Специалисты напомнили, что отсутствие неприятного запаха не является гарантией свежести. Если запах появился, то продукт начал портится, но в некоторых случаях запаха не будет. Речь идёт о продуктах с истекшим сроком годности, а также о продуктах, чьи условия хранения были нарушены, к консервам и к домашним заготовкам.

Как отметили в ведомстве, при соблюдении сроков для каждого продукта есть небольшой запас прочности, который позволяет купить продукт с истекающим сроком хранения, принести домой и употребить его в пищу в ближайшее время. Каждый продукт может храниться чуть дольше, чем это указано на упаковке, но только при соблюдении правильных условий хранения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что качество питьевой воды в России за последнее время повысилось. По её словам, в России ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеПросроченные ПродуктыРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры