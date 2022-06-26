Названы провоцирующие головную боль продукты
Страдающим мигренью людям необходимо ограничить употребление ряда продуктов питания, сообщил радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
По его словам, в ряде случаях головную боль вызывают жирное мясо и вино, а также кофе и чай. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, то он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету.
Как считает врач, жирное мясо — это не самый сильный фактор, который провоцирует мигрень.
Как сообщалось ранее, исследователи выявили новый клеточный механизм мигрени, который позволит в будущем создать новый способ ее лечения.
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