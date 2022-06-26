Названы провоцирующие головную боль продукты

По его словам, в ряде случаях головную боль вызывают жирное мясо и вино, а также кофе и чай. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, то он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету.

Как считает врач, жирное мясо — это не самый сильный фактор, который провоцирует мигрень.

Как сообщалось ранее, исследователи выявили новый клеточный механизм мигрени, который позволит в будущем создать новый способ ее лечения.

