В Роспотребнадзоре призвали не спешить объявлять «дельтакрон» новым штаммом

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что «дельтакрон» пока ещё рано называть новым штаммом COVID-19, сообщает РИА Новости.

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По его словам, обнаруженный кипрскими учёными штамм, сочетающий мутации как «дельты», так и «омикрона», может оказаться следствием загрязнения одних образцов другими.

«В международную базу данных... действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса... при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», - отметил Хафизов.

Эксперт добавил, что такое может произойти в результате несоблюдения правил работы в лаборатории, либо в следствие неопытности специалистов.

Ранее учёные Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили в 25 образцах гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вирусологКоронавирусРоспотребнадзор
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