В Роспотребнадзоре отвергли возможность пандемии коклюша в России

России не грозит пандемия коклюша в связи с организацией активной прививочной кампании. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Александр Горелов.

Как передают «Известия», он также сообщил о начале клинических испытаний новой многокомпонентной вакцины от коклюша. Работы проводятся в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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Ранее главный внештатный специалист министерства здравоохранения по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов заявил, что в регионах есть в наличии более четырёх миллионов доз вакцины против коклюша, дефицита не наблюдается.

Согласно статистическому сборнику «Социально-экономическое положение России», за 10 месяцев 2023 года в России было зафиксировано 27,8 тысяч случаев коклюша. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это почти в девять раз больше, чем за весь 2022 год.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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