В Роспотребнадзоре отвергли возможность пандемии коклюша в России

России не грозит пандемия коклюша в связи с организацией активной прививочной кампании. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Александр Горелов.

Как передают «Известия», он также сообщил о начале клинических испытаний новой многокомпонентной вакцины от коклюша. Работы проводятся в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.