В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране

По ее словам, число ежедневно регистрируемых случаев заболевания в течение 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки. Как отмечает эксперт, на это оказали влияние такие факторы, как соблюдение рекомендованных мер предосторожности, а также вакцинация.

Преждевременной сочла отмену масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса, глава Роспотребнадзора. «Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни, об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», - заявила Анна Попова. По ее словам, необходимо по-прежнему тщательно следить за гигиеной рук, использовать средства дезинфекции.

