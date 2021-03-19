В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабилизировалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
По ее словам, число ежедневно регистрируемых случаев заболевания в течение 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки. Как отмечает эксперт, на это оказали влияние такие факторы, как соблюдение рекомендованных мер предосторожности, а также вакцинация.
Преждевременной сочла отмену масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса, глава Роспотребнадзора. «Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни, об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», - заявила Анна Попова. По ее словам, необходимо по-прежнему тщательно следить за гигиеной рук, использовать средства дезинфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru