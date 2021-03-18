Исследование: риск повторного заражения коронавирусом выше у пожилых людей

Результаты исследования основаны на анализе более 10 млн ПЦР-тестов, которые сдали 69% населения Дании (около 4 млн человек).

Ранее российская телеведущая и врач Елена Малышева сообщила, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться COVID-19.

Иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест.

