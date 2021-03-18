Исследование: риск повторного заражения коронавирусом выше у пожилых людей
Люди старше 65 лет имеют более высокий риск повторного заражения COVID-19, пишет журнал Lancet со ссылкой на исследование.
Согласно датским ученым, в целом уровень защиты от повторного заражения у переболевших коронавирусом составляет 80,5%, однако среди людей старше 65 лет он снижается до 47,1 процента.
Результаты исследования основаны на анализе более 10 млн ПЦР-тестов, которые сдали 69% населения Дании (около 4 млн человек).
Ранее российская телеведущая и врач Елена Малышева сообщила, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться COVID-19.
Иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест.
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