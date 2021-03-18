Снимать маски рановато. Вакцинироваться надо охотнее

Преждевременной сочла отмену масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса, глава Роспотребнадзора. «Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни, об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», - заявила Анна Попова. По ее словам, необходимо по-прежнему тщательно следить за гигиеной рук, использовать средства дезинфекции.

Страшно далека от народа глава Роспотребнадзора. Чихать на масочно-перчаточный режим уже давно хотели многие сограждане. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы поездки по Московскому центральному кольцу: девять из десяти пассажиров едут либо вообще без маски, либо она висит под подбородком, либо только рот прикрывает. За поручни хватаются, конечно, голыми руками. И такое положение вещей нисколько не волнует проходящий по составу наряд полиции. То же – во многих магазинах, за исключением крупных гипермаркетов. Порой даже кассиры сидят без масок, не говоря уж о покупателях.

Вернуться к «нормальной жизни» Россия сможет летом этого года, - предполагал месяц назад пресс-секретарь главы государства.

«Август уже будет, что называется, с открытым забралом», - говорил Дмитрий Песков.

А вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу. Если вакцинация будет продолжаться в том же темпе, что и сегодня, то к концу лета иммунитет к COVID-19 будет у 60% жителей России, - прогнозировала Голикова.

Реалистичность этих прогнозов вызывает большие сомнения, несмотря на реляции о темпах прививочной кампании. Россия входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию от COVID-19 людей, наряду с Китаем, США, Индией и Израилем. Об этом на днях сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, два компонента вакцины «Спутник V» получили уже 3,5 млн человек. Переболели коронавирусом еще 4 миллиона, которых тоже можно отнести к «иммунной прослойке» общества. Однако для достижения 60-процентного уровня коллективного иммунитета не хватает еще миллионов восьмидесяти привитых. То есть, чтобы достичь искомых показателей к концу лета, менее чем за полгода предстоит привить миллионов по десять в месяц - округляя в меньшую сторону и вычитая тех, кому прививка противопоказана.

Вспомним слова главы РФПИ: с начала года (за два с половиной месяца) привито 3,5 миллиона. Всего.

Выходит, права г-жа Попова – забрало открывать рановато.

