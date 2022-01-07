В Роспотребнадзоре назвали симптомы одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

Как отмеила эксперт, без лабораторной диагностики сложно распознать инфицирование сразу двумя вирусами.

«Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38—39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно», — цитирует Руженцову РИА Новости.

Медик добавила, что вероятность сочетанной инфекции велика, если к симптомам присоединяются потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений. Как отметила Руженцова, применяемые при лечении COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия эффективны и против гриппа, пишет RT. В то же время врач подчеркнула, что лечение при всех формах заражения может назначить только специалист, отмечает Ura.ru.

