В Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм коронавируса

Штамм коронавируса «стелс-омикрон» стал самым заразным вариантом COVID-19 за всю историю эпидемии сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Иммунолог назвал сроки появления новой волны и штамма коронавируса

По его словам, доля этого варианта составляет более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что это полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-омикрон» является самым трансмиссивным из всех наблюдаемых штаммов за всю историю пандемии.

Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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