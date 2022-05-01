В Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм коронавируса

По его словам, доля этого варианта составляет более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что это полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-омикрон» является самым трансмиссивным из всех наблюдаемых штаммов за всю историю пандемии.

Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

