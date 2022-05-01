В Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм коронавируса
Штамм коронавируса «стелс-омикрон» стал самым заразным вариантом COVID-19 за всю историю эпидемии сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
По его словам, доля этого варианта составляет более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Отмечается, что это полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-омикрон» является самым трансмиссивным из всех наблюдаемых штаммов за всю историю пандемии.
Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
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