В Роспотребнадзоре назвали недостаток маски с клапаном
Маски с клапаном нужны только медицинским работникам. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
По его словам, главный недостаток такого защитного средства - в том, что если ее владелец инфицирован, то он может заразить окружающих. Такие маски облегчают выдох, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, некоторые авиакомпании не пускают на борт самолёта пассажиров с такими масками из-за того, что они не препятствуют распространению вируса, отмечает RT.
Между тем врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как коронавирусная инфекция распространяется среди членов семьи, живущих в одной квартире, пишет «Свободная пресса».
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