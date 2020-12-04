В Роспотребнадзоре назвали недостаток маски с клапаном

Маски с клапаном нужны только медицинским работникам. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, главный недостаток такого защитного средства - в том, что если ее владелец инфицирован, то он может заразить окружающих. Такие маски облегчают выдох, передает РИА Новости.

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По словам Лебедева, некоторые авиакомпании не пускают на борт самолёта пассажиров с такими масками из-за того, что они не препятствуют распространению вируса, отмечает RT.

Между тем врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как коронавирусная инфекция распространяется среди членов семьи, живущих в одной квартире, пишет «Свободная пресса».

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Защитная маскаРоспотребнадзор
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