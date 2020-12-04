В Роспотребнадзоре назвали недостаток маски с клапаном

По словам Лебедева, некоторые авиакомпании не пускают на борт самолёта пассажиров с такими масками из-за того, что они не препятствуют распространению вируса, отмечает RT.

Между тем врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как коронавирусная инфекция распространяется среди членов семьи, живущих в одной квартире, пишет «Свободная пресса».

