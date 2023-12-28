Врач Тяжельников: Жирная пища и сорбент не спасут от влияния алкоголя

«Еще раз хотелось бы сказать про вот эти все приготовления, когда я съем активированный уголь, сливочное масло, сорбенты, жирную пищу — и таким образом не будет негативного влияния от воздействия алкоголя. Все-таки это довольно расхожее заблуждение», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Тяжельников отметил, что новая порция алкоголя не облегчит похмелье, а лишь усугубит интоксикацию. Врач рекомендовал утром после новогодней ночи пить как можно больше чистой воды, чтобы минимизировать последствия употребления спиртного.

Ранее нарколог Александр Ковтун в интервью НСН заявил, что универсального средства от похмелья нет, каждому необходимо индивидуально подбирать его в соответствии с особенностями организма.

