Врач Тяжельников: Жирная пища и сорбент не спасут от влияния алкоголя
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников опроверг миф о том, что сливочное масло, сорбенты и жирная пища могут избавить от негативного влияния алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Еще раз хотелось бы сказать про вот эти все приготовления, когда я съем активированный уголь, сливочное масло, сорбенты, жирную пищу — и таким образом не будет негативного влияния от воздействия алкоголя. Все-таки это довольно расхожее заблуждение», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, Тяжельников отметил, что новая порция алкоголя не облегчит похмелье, а лишь усугубит интоксикацию. Врач рекомендовал утром после новогодней ночи пить как можно больше чистой воды, чтобы минимизировать последствия употребления спиртного.
Ранее нарколог Александр Ковтун в интервью НСН заявил, что универсального средства от похмелья нет, каждому необходимо индивидуально подбирать его в соответствии с особенностями организма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru