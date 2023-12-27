«Готовы страдать!»: Нарколог заявил, что универсального средства от похмелья нет

«В этом вопросе все очень индивидуально: сколько людей, столько и особенностей реагирования на алкоголь и, соответственно, разные средства помогают. Даже если взять ряд антипохмельных средств, которые специально предназначены для этого, то каждый, перепробовав то или иное, останавливается на том, которое, по мнению конкретного человека, помогает лучше всего. Нужно пробовать путем эксперимента», - сказал Ковтун.

Он отметил, что при употреблении большой дозы алкоголя каждый человек должен отдавать себе отчет в том, что на следующий день будет «страдать».

«Если человек выпивает алкоголь больше, чем обычно, то сознательно он готов пострадать. Потому что если бы он не хотел страдать, особенно человек, который уже имеет опыт подобного страдания, то какую-то дозу небольшую для себя выбрал бы. А если выпил больше, чем обычно... Это благородное страдание, вызванное собственными руками, горлом и, как говорится, его можно не повторять в любой момент. Самый лучший путь – это не употреблять алкоголь», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН посоветовала не смешивать крепкие напитки с газированными лимонадами. По ее словам, это может быть чревато глубоким опьянением и отравлением, передает «Радиоточка НСН».

