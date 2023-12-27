«Готовы страдать!»: Нарколог заявил, что универсального средства от похмелья нет
Каждый человек индивидуально подбирает для себя средство от похмелья, так как у каждого организма свои особенности, отметил в эфире НСН Александр Ковтун.
Нельзя сказать, что шоколад и орехи помогут абсолютно всем людям облегчить похмелье, заявил нарколог Александр Ковтун в интервью НСН.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире канала «Россия 1», что шоколад и орехи могут облегчить похмельное состояние. Он объяснил, что при употреблении алкоголя в организме падает концентрация магния. Чтобы восполнить потерянный микроэлемент, Мясников рекомендовал есть продукты с его высоким содержанием. Ковтун отметил, что в таком вопросе нужно учитывать особенности каждого организма.
«В этом вопросе все очень индивидуально: сколько людей, столько и особенностей реагирования на алкоголь и, соответственно, разные средства помогают. Даже если взять ряд антипохмельных средств, которые специально предназначены для этого, то каждый, перепробовав то или иное, останавливается на том, которое, по мнению конкретного человека, помогает лучше всего. Нужно пробовать путем эксперимента», - сказал Ковтун.
Он отметил, что при употреблении большой дозы алкоголя каждый человек должен отдавать себе отчет в том, что на следующий день будет «страдать».
«Если человек выпивает алкоголь больше, чем обычно, то сознательно он готов пострадать. Потому что если бы он не хотел страдать, особенно человек, который уже имеет опыт подобного страдания, то какую-то дозу небольшую для себя выбрал бы. А если выпил больше, чем обычно... Это благородное страдание, вызванное собственными руками, горлом и, как говорится, его можно не повторять в любой момент. Самый лучший путь – это не употреблять алкоголь», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН посоветовала не смешивать крепкие напитки с газированными лимонадами. По ее словам, это может быть чревато глубоким опьянением и отравлением, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Аргентине начались массовые протесты против политики Милея
- Цены на проезд на общественном транспорте в Москве пока не будут увеличены
- Шеф-повар Ивлев выплатит почти 700 тысяч рублей по иску
- СМИ: Авторы фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут сцены с Киркоровым
- Продюсер Фадеев разочаровался в Глюкозе из-за участия в вечеринке Ивлеевой
- В Минфине заявили, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2024 года
- СМИ: Прокурор запросил для участников «Маяковский чтений» до семи лет колонии
- Куриные яйца за неделю подорожали на 4%
- Минюст внес четыре иностранные НПО в реестр нежелательных
- Сторонники оппозиции в Сербии объявили о 24-часовой акцию протеста в Белграде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru