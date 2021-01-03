В РФПИ заявили о готовности провести испытания совместной вакцины на Украине
Российский фонд прямых инвестиций готов приступить к клиническим испытаниям на Украине совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca, сообщает РИА Новости.
«Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине», - сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Напомним, фармакологическая компания «Биолек» (Украина) направила документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
По его мнению, на организацию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине потребуется от трех до шести месяцев.
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