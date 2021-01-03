В РФПИ заявили о готовности провести испытания совместной вакцины на Украине

Российский фонд прямых инвестиций готов приступить к клиническим испытаниям на Украине совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине», - сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

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Напомним, фармакологическая компания «Биолек» (Украина) направила документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По его мнению, на организацию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине потребуется от трех до шести месяцев.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:УкраинаВакцина
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