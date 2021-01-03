В РФПИ заявили о готовности провести испытания совместной вакцины на Украине

Напомним, фармакологическая компания «Биолек» (Украина) направила документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По его мнению, на организацию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине потребуется от трех до шести месяцев.

