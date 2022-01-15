Эксперт назвал отличия «омикрона» от других штаммов COVID-19

«Основные проявления – это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу – типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей», — цитирует его Газета.ru.

Профессор также отметил, что «омикрон» протекает от одного дня до трех – пяти. При этом некоторых пациентов госпитализируют и, «к сожалению, некоторые умирают».

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов предупредил россиян, что тканевые маски не спасут их от «омикрона»: он советует купить хотя бы медицинские.

«Есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот у таких масок защитный эффект минимальный. У них, скорее, эффект маскировочный, а не защитный. Маски, которые являются тканевыми и продаются с обезьянками, с мышами, с чем угодно – почти не защищают. Главное, что сейчас происходит в Европе – это отход от тканевых самодельных масок к маскам более профессиональным. Если у медицинских масок 70% защиты, то у респираторов около 85-95%», - объяснил Нетёсов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

