Путин передал «Золотую звезду» Героя России вдове зам главкома ВМФ Гудкова
Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовой погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова — Жанной, и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», присвоенную Гудкову посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин выразил уверенность, что память о нем сохранится в семье благодаря его наградам, а боевые товарищи и военнослужащие, продолжающие защищать Родину, будут помнить его не только по его делам, но и по тем объектам, которые названы его именем.
«Это и школа, это улица в Донецке», - сказал Путин.
Ранее Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». До этого Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова».
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