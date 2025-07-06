Путин передал «Золотую звезду» Героя России вдове зам главкома ВМФ Гудкова

Путин выразил уверенность, что память о нем сохранится в семье благодаря его наградам, а боевые товарищи и военнослужащие, продолжающие защищать Родину, будут помнить его не только по его делам, но и по тем объектам, которые названы его именем.

«Это и школа, это улица в Донецке», - сказал Путин.



Ранее Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». До этого Путин присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова».

