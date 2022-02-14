В РФ появилась технология выявления COVID-19 на ранних стадиях

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор COVID-19, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

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Технология способна выявлять коронавирус при минимальной концентрации благодаря высокой чувствительности теста.

Технология, которая относится к сфере генной инженерии и биотехнологии, дает возможность диагностировать вирус на самой ранней стадии.

В перспективе разработка будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного.

В условиях высокой заболеваемости коронавирусом на фоне распространения «омикрон»-штамма следует не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование, сообщила иммунолог Ирина Ярцева.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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