В РФ появилась технология выявления COVID-19 на ранних стадиях

Технология способна выявлять коронавирус при минимальной концентрации благодаря высокой чувствительности теста.

Технология, которая относится к сфере генной инженерии и биотехнологии, дает возможность диагностировать вирус на самой ранней стадии.

В перспективе разработка будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного.

В условиях высокой заболеваемости коронавирусом на фоне распространения «омикрон»-штамма следует не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование, сообщила иммунолог Ирина Ярцева.

