В РФ появилась технология выявления COVID-19 на ранних стадиях
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор COVID-19, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.
Технология способна выявлять коронавирус при минимальной концентрации благодаря высокой чувствительности теста.
Технология, которая относится к сфере генной инженерии и биотехнологии, дает возможность диагностировать вирус на самой ранней стадии.
В перспективе разработка будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного.
В условиях высокой заболеваемости коронавирусом на фоне распространения «омикрон»-штамма следует не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование, сообщила иммунолог Ирина Ярцева.
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