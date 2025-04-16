Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

Собянин также назвал генерал-майора мудрым, отзывчивым и щедрым человеком. Слухай был награжден многочисленными государственными наградами, в частности, званием почетного гражданина Москвы, за подвиги на фронте и в мирное время.

«Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Ивана Андреевича», — отметил Собянин.

Пост председателя Московского комитета ветеранов войны Слухай занимал с 1996 года.

Ранее основатель авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России», заслуженный военный летчик России Александр Харчевский умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

