Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

Председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Слухай умер на 101-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в Вооруженных силах страны», — заявил градоначальник, отметив роль Слухая в патриотическом воспитании молодежи, сохранении исторической памяти и развитии ветеранского движения Москвы.

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Собянин также назвал генерал-майора мудрым, отзывчивым и щедрым человеком. Слухай был награжден многочисленными государственными наградами, в частности, званием почетного гражданина Москвы, за подвиги на фронте и в мирное время.

«Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Ивана Андреевича», — отметил Собянин.

Пост председателя Московского комитета ветеранов войны Слухай занимал с 1996 года.

Ранее основатель авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России», заслуженный военный летчик России Александр Харчевский умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина / t.me/mos_sobyanin
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