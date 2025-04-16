В Ивановской области сбили семь беспилотников ВСУ
16 апреля 202510:42
Семь украинских беспилотников ликвидировали в Ивановской области, сообщило Минобороны.
«С 08.00 до 09.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Ранее в правительстве Ивановской области заявили, что военные отражают атаку БПЛА в Шуе. На месте падения обломков находятся экстренные службы.
Ночью 16 апреля над шестью регионами РФ уничтожили 26 украинских беспилотников, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru