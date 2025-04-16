Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днём Александра Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля 2025 года «Днём Александра Овечкина» и рекомендовала всем жителям его отмечать. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за которую выступает россиянин.

В пресс-службе клуба поблагодарили мэрию. Там также отметили, что прошлую пятницу клуб провел «Праздник города GR8» на «Кэпитал-Уан Арене».

Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля

На прошлой неделе Совет округа Колумбия выпустил заявление, в котором отметил достижение Овечкина, а председатель совета Фил Мендельсон зачитал его частично во время празднования 11 апреля.

Ранее, 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках» и стал лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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