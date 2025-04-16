Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днём Александра Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер опубликовала официальное заявление, в котором провозгласила 11 апреля 2025 года «Днём Александра Овечкина» и рекомендовала всем жителям его отмечать. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за которую выступает россиянин.

В пресс-службе клуба поблагодарили мэрию. Там также отметили, что прошлую пятницу клуб провел «Праздник города GR8» на «Кэпитал-Уан Арене».