СМИ: США снизили требования к Украине по выплате долгов

Сумма, которую Украина должна выплатить США, была пересмотрена: Белый Дом снизил ее с $300 до $100 млрд, сообщило информационное агентство Bloomberg.

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По данным его источников, Америка провела переговоры с украинскими властями и решила пойти на уступки. Новая сумма военной помощи теперь совпадает с оценками, которые называл президент Украины Владимир Зеленский.

По информации издания, эти события связаны с переговорами о сделке по редкоземельным металлам. Соглашение о партнерстве предоставит США право первого требования по прибыли, переведенной в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. Киев добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США как долг, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что США примут «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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