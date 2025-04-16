Арестованный за взятку бывший замгубернатора Тюменской области отправится на СВО
Экс-заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого арестовали за взятку, заключил контракт на службу и отправится на специальную военную операцию. Об этом сообщили в Мосгорсуде.
Как отметили в учреждении, Вахрина освободили из-под стражи «в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации».
По данным следствия, в декабре 2022 года экс-замгубернатора получил взятку в 13 млн рублей от директора ООО «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка для приобретения двух квартир в жилом комплексе в Тюмени. В июне прошлого года Вахрина арестовали и сняли с должности.
Ранее стало известно, что в зону СВО отправится бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru