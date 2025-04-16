В Ивановской области после атаки БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Ивановской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Ранее Минобороны заявило, что над Ивановской областью уничтожили семь дронов ВСУ самолетного типа, пишет «Свободная пресса». Как отмечали местные власти, атаку БПЛА отражали в Шуе.

«По оперативным данным штаба, погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь. Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась», - указали в правительстве.

Экстренные службы ликвидируют последствия ЧП.

