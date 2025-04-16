На Земле началась мощная магнитная буря

Синоптик уточнил, что максимальные геомагнитные показатели ожидаются сегодня утром — до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря). Однако ночью они уменьшатся до G2 и G1 (средняя и слабая).

Ранее в Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время. В течении четырёх неполных суток зарегистрировано более 50 вспышек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

