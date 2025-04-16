На Земле началась мощная магнитная буря

На Землю обрушилась сильная магнитная буря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Его слова приводят РИА Новости.

Он отметил, что Земли достигли два мощных протуберанца и ударили по магнитосфере. Это вызвало сильную магнитную бурю, которая продлится до утра четверга.

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X

Синоптик уточнил, что максимальные геомагнитные показатели ожидаются сегодня утром — до уровня G3 и G2 (сильная и средняя буря). Однако ночью они уменьшатся до G2 и G1 (средняя и слабая).

Ранее в Российской академии наук сообщили о резком росте активности Солнца за последнее время. В течении четырёх неполных суток зарегистрировано более 50 вспышек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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