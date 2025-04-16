Губерниев решил стать членом Федерации лыжных гонок Подмосковья

Журналист добавил, что ему поступили предложения сразу из нескольких регионов, однако он остановил свой выбор на Подмосковье. «Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной федерации! Лыжной стране нужны перемены, и они будут!» — пообещал комментатор.

Ранее глава Минспорта России и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

