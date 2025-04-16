Катар в 2024 году посетили около 80 тысяч российских туристов
16 апреля 202511:43
Почти 80 тысяч туристов из России посетили Катар в прошлом году. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД страны доктор Маджид Аль-Ансари.
По его словам, между двумя странами наблюдается большое количество визитов как чиновников, так и простых граждан.
«За 2024 год Катар посетили около 80 тысяч российских граждан с целью туризма», - отметил Аль-Ансари в беседе с RT.
Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что Катар стал одним из самых популярных направлений у российских туристов по итогам зимнего сезона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru