Экс-глава Минюста Коновалов назначен судьей Конституционного суда РФ

Совет Федерации назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова судьей Конституционного суда России. Об этом пишет РИА Новости.

Верхняя палата парламента приняла такое решение в ходе заседания в среду.

Ранее кандидатуру экс-главы Минюста предложил президент Владимир Путин.

Александр Коновалов возглавлял министерство юстиции в 2008- 2020 годах. Также чиновник занимал посты прокурора Башкортостана, полпреда президента в Приволжском федеральном округе, полномочного представителя главы государства в Конституционном суде.

Между тем Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности РФ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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