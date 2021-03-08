В РАН посоветовали не злоупотреблять блинами

Блины на масленицу лучше есть не каждый день, так как это тяжелая пища, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена-корреспондента РАН Дмитрия Никитюка.

По его словам, каждый день делать блины не нужно, а вот «один-два блина не повредят».

Диетолог рассказала, какие блины предпочесть на Масленицу

Эксперт призвал прислушиваться к своему организму и соблюдать принцип разумности.

Замена пшеничной муки на гречишную или кукурузную может сделать традиционные блины не только безопасными, но и полезными для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Также на пользу пойдет добавление в рецептуру тыквы и использование масла чиа вместо подсолнечного.

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