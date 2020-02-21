Диетолог рассказала, какие блины предпочесть на Масленицу

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва во время выступления в пресс-центре НСН напомнила, что блины, особенно с начинкой, - довольно калорийный продукт, поэтому к питанию на масленичной неделе нужно подходить ответственно.

«Если человек будет покупать блинчики на увеселительных мероприятиях, надо иметь в виду, что в составе могут оказаться не натуральные продукты, а сухое молоко, яичный порошок, сливочное масло из растительных жиров. Качество будет недостаточно высоким, а в сочетании с начинками из жирного мяса или колбасной нарезки, в сочетании со сметаной достаточно тяжёлым грузом лягут в желудок.

Поэтому лучше вернуться к традиции готовить блины дома, употреблять их в первой половине дня в силу того, что блинчики – достаточно тяжёлый продукт для пищеварительной системы. Лучше есть блины как самостоятельный продукт, на блинной неделе отказаться от других источников простых углеводов. Постараться на завтраки не употреблять каши, а в рацион добавить большое количество зелени, овощей, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и помогут усваивать компоненты из состава блинов с начинками. Следует отдавать предпочтение лёгким начинкам – например, творогу, зелени и овощам, или творогу с добавлением ягод, но не с жирным мясом или, тем более, грибами. Лучше выбирать начинки в виде бобовых с добавлением зелени, использовать ягоды и фрукты в качестве начинок, нежирные виды рыбы.

Питайтесь рационально, учитывая, что в составе блина с начинкой не менее 400 Ккал – так вы можете набрать дополнительные килограммы, а вместе с ними проблемы, которые потом придётся решать», - посоветовала Королёва на пресс-конференции в НСН.

Ранее сопредседатель Союза Потребителей «Росконтроль» Александр Борисов заявил, что из исследованных ингредиентов блинов по различным брендам хорошие результаты показали куриные яйца и пастеризованное молоко. При этом среди образцов сливочного масла и пшеничной муки выявлено достаточно много некачественных продуктов.

