Диетологи раскрыли рецепты полезных для здоровья блинов

Замена пшеничной муки на гречишную или кукурузную может сделать традиционные блины не только безопасными, но и полезными для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Также на пользу пойдет добавление в рецептуру тыквы и использование масла чиа вместо подсолнечного.

Диетолог рассказала, какие блины предпочесть на Масленицу

Людям с избыточным весом подойдут рецепты с газированной водой вместо молока. В качестве подсластителя эксперты советует добавить в рецептуру сахарозаменитель.

В 125 рублей оценили эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО приготовление стопки блинов для московской семьи из четырех человек на Масленицу, которая в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта. В Подмосковье чуть дешевле – 118 рублей.

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