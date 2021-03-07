Диетологи раскрыли рецепты полезных для здоровья блинов

Замена пшеничной муки на гречишную или кукурузную может сделать традиционные блины не только безопасными, но и полезными для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Также на пользу пойдет добавление в рецептуру тыквы и использование масла чиа вместо подсолнечного.