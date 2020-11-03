В половине российских регионов превышен порог заболеваемости ОРВИ

Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано более чем в половине регионов России. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что эпидпороги заболеваемости превышены в 47 субъектах страны. В основном ситуация сложилась за счет взрослого населения, пишет «Свободная пресса».

У половины заразившихся COVID-19 россиян есть симптомы ОРВИ

В Роспотребнадзоре добавили, что 33,7% населения привились от гриппа, общее число привитых в России составило свыше 49,4 млн человек, сообщает РИА ФАН.

Специалисты напомнили, что главный способ профилактики гриппа - вакцинация. Делать прививку необходимо с сентября по ноябрь.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как укрепить здоровье, чтобы не заболеть.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ОРВИРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры