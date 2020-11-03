В половине российских регионов превышен порог заболеваемости ОРВИ
Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано более чем в половине регионов России. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.
В ведомстве уточнили, что эпидпороги заболеваемости превышены в 47 субъектах страны. В основном ситуация сложилась за счет взрослого населения, пишет «Свободная пресса».
В Роспотребнадзоре добавили, что 33,7% населения привились от гриппа, общее число привитых в России составило свыше 49,4 млн человек, сообщает РИА ФАН.
Специалисты напомнили, что главный способ профилактики гриппа - вакцинация. Делать прививку необходимо с сентября по ноябрь.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как укрепить здоровье, чтобы не заболеть.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Беременные женщины больше рискуют умереть от коронавируса
- Россияне назвали лучшие и худшие города для удаленки
- Иммунолог предупредил об опасности повторного заражения коронавирусом
- Стрелок из Вены симпатизировал ИГ
- Дорожные камеры в Москве автоматически начнут штрафовать за непристегнутый ремень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru