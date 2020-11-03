В половине российских регионов превышен порог заболеваемости ОРВИ

Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировано более чем в половине регионов России. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что эпидпороги заболеваемости превышены в 47 субъектах страны. В основном ситуация сложилась за счет взрослого населения, пишет «Свободная пресса».