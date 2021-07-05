В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Так, прививки потребуются гражданам, работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, а также такси и ЖКХ.

Также вакцину должны поставить работники просветительских мероприятий и госслужащие. Руководителям организаций следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, и вторым компонентом до 28 августа.

Обязательная вакцинация от коронавируса была введена на днях в Хабаровском крае для отдельных категорий жителей. До конца лета должно быть привито не менее 60%, объявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

