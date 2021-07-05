В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий жителей введена в Омской области, следует из постановления регионального Роспотребнадзора.
Так, прививки потребуются гражданам, работающим в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, а также такси и ЖКХ.
Также вакцину должны поставить работники просветительских мероприятий и госслужащие. Руководителям организаций следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, и вторым компонентом до 28 августа.
Обязательная вакцинация от коронавируса была введена на днях в Хабаровском крае для отдельных категорий жителей. До конца лета должно быть привито не менее 60%, объявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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