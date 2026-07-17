В Госдуме поддержали позицию Россельхознадзора по армянским цветам из Ирана
В России незаинтересованы в ненадежных поставках цветов из недружественных стран, сказал НСН Владимир Кашин.
Иран остается для России важным торговым партнером, но нельзя закрывать глаза на перекупов, которые продают цветы из Армении, заявил в беседе с НСН председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из‑за роста поставок в 2026 году. В ведомстве считают, что партии, заявленные как иранские, по характеристикам и упаковке схожи с продукцией из Армении, поставки которой в РФ запрещены с 22 мая.
«В данном случае какие-то компании завезли к нам продукцию и, наверное, где-то была непроработанная деталь. Ее надо устранить. Если есть перекупы, и к нам приходит армянская продукция, я считаю, что Россельхознадзор прав. Иран сегодня в этом плане наш большой партнер, они много закупают. Для иранского производителя будет включен зеленый свет. Но пропускать недружественную продукцию мы тоже не должны. Речь не о том, заметит ли потребитель или нет. Речь об ответственных людях, которые должны следить за этим», - подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что ограничения на поставки цветов из Армении в Россию связаны с несоответствием продукции фитосанитарным требованиям и служат стандартной практикой.
С начала июня 2026 года Россельхознадзор расширял ограничения на ввоз продукции из Армении, затронув поставки рыбы, овощей, фруктов и сухофруктов. Глава ведомства Сергей Данкверт объяснял подобные меры выявленными нарушениями и недостаточным контролем качества со стороны армянских производителей, напоминает «Радиоточка НСН».
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