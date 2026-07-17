Если ребенок хочет пересдать ЕГЭ из-за того, что набрал 99 баллов, очень важно узнать его мотивацию, чтобы оценить, есть ли у него психологические проблемы. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Школьник из Москвы набрал 99 баллов на ЕГЭ по математике и снова пересдал его на 99. Выпускник был уверен, что может сдать экзамен на высший балл, и решился на повторную сдачу. Еще одному выпускнику из Москвы удалось пересдать экзамен и получить 100 баллов вместо 99, пишут РИА Новости. Каталина раскрыла, что означает такое желание школьников.

«Стремление пересдать ЕГЭ с 99 баллов на 100 не всегда говорит о проблеме. В одном случае это здоровая амбиция, спортивный интерес, желание проверить себя и закрыть личную цель. В другом — признак тревоги, зависимости самооценки от результата, страха быть «недостаточно хорошим». Важно смотреть на мотив и состояние ребенка. Если за этим стоит мысль «99 — это провал», «меня будут меньше уважать», «без 100 я никто», — это уже тревожный сигнал», — рассказала она.