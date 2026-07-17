Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией

Азербайджан планирует в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Россией. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана заявил о нормализации отношений Москвы и Баку

По итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым он уточнил, что речь идёт об авиарейсах, которые прекратились после авиакатастрофы самолёта «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года.

«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений... на которые распространялись ограничения после известного трагического случая», – сказал азербайджанский министр.

Ранее МИД РФ и МИД Азербайджана в совместном заявлении указали, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы самолёта «Азерайджанских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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