Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией

По итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым он уточнил, что речь идёт об авиарейсах, которые прекратились после авиакатастрофы самолёта «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 года.

«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений... на которые распространялись ограничения после известного трагического случая», – сказал азербайджанский министр.

Ранее МИД РФ и МИД Азербайджана в совместном заявлении указали, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы самолёта «Азерайджанских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

