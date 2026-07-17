Умерла Бренда Фрикер, сыгравшая «женщину с голубями» в фильме «Один дома 2»
Ирландская актриса Бренда Фрикер, которая сыграла женщину с голубями в Центральном парке в ленте «Один дома 2», умерла на 82-м году жизни. Об этом пишет The Telegraph.
Смерть актрисы подтвердил её агент Фил Белфилд. Он рассказал, что Фрикер умерла после продолжительной болезни.
«Она всегда будет занимать особое место в моём сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру», - сказал Белфилд.
Бренда Фрикер является единственной ирландской актрисой, получившей «Оскар». Она удостоилась премии за лучшую женскую роль второго плана в драме «Моя левая нога» (1990).
Ранее на 83-м году жизни умерла народная артистка России, актриса Екатерина Жемчужная, которая стала известна в том числе благодаря фильмам «Вечный зов», «Карнавал» и другим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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