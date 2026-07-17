Умерла Бренда Фрикер, сыгравшая «женщину с голубями» в фильме «Один дома 2»

Смерть актрисы подтвердил её агент Фил Белфилд. Он рассказал, что Фрикер умерла после продолжительной болезни.

«Она всегда будет занимать особое место в моём сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру», - сказал Белфилд.

Бренда Фрикер является единственной ирландской актрисой, получившей «Оскар». Она удостоилась премии за лучшую женскую роль второго плана в драме «Моя левая нога» (1990).

Ранее на 83-м году жизни умерла народная артистка России, актриса Екатерина Жемчужная, которая стала известна в том числе благодаря фильмам «Вечный зов», «Карнавал» и другим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».