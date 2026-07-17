Захарова отреагировала на антироссийские санкции ЕС «за удары по Киеву»
Евросоюз расширил антироссийский санкционный список. Как говорится в заявлении Совета ЕС, решение принято с формулировкой «за удары по Киеву».
Уточняется, что в «чёрный» список попали пять организаций «российского военно-промышленного комплекса», которые входят в группу компаний ABS Electro. Также рестрикции введены против председателя совета директоров группы Ирины Харисовой.
Комментируя новые европейские санкции «за удары по Киеву», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, когда Евросоюз введёт ограничения против киевского режима «за массовое убийство девушек и юношей в Старобельске», пишет RT.
«За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство её главного инженера»? «За «Аллею ангелов», многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц»? «За пытки пленных»? «За уничтожение журналистов?» А «За подрыв газопровода Северный поток»?», - написала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что американский лидер Дональд Трамп не станет реализовывать законопроект о новых санкциях против России, даже в случае принятия документа конгрессом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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