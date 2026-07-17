Большое количество эмодзи в переписке означает, что человек хочет к себе ответного внимания, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Психолог Валентин Денисов-Мельников ранее заявил изданию «Абзац», что чрезмерное использование эмодзи в переписке выдает людей истероидного типа, желающих быть в центре внимания и испытывающих дефицит любви. Панфилова объяснила, как не обидеть людей, активно использующих в сообщениях смайлики.