Россиянам объяснили, как мошенники звонят с номеров банков

Выдавать вредоносные звонки за вызовы от банков или госструктур мошенникам позволяет спуфинг — технология подмены телефонного номера. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

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Он пояснил, что с помощью специального программного обеспечения или сервисов IP-телефонии аферисты меняют информацию, отображаемую в системе Caller ID. В результате на экране смартфона потенциальной жертвы отображается любой номер, который выберут злоумышленники.

Эксперт отметил, что повысить убедительность мошенникам позволяют технологии клонирования голоса на основе записей из открытых источников.

«Единственный надежный способ защиты – прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте или на обороте банковской карты», – указал Котилевец.

Он добавил, что для защиты следует использовать приложения для блокировки спам-звонков, проверять адреса сайтов при переходе по ссылкам и не сообщать коды из SMS и прочую конфиденциальную информацию по телефону.

Ранее в Минцифры разработали правила компенсации ущерба физлицам, пострадавшим от действий от телефонных мошенников. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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