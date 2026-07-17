«Либертарианскую партию России» признали иноагентом
«Либертарианская партия России» была признана иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
В ведомстве указали, что организация распространяла фейки о действиях и решениях властей РФ, об избирательной системе страны, а также выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности России. Кроме того, участниками партии были другие иноагенты.
Также в перечень иностранных агентов попали писатель Дмитрий Петров, журналист Александр Поливанов и журналистский проект «Четвёртый сектор».
Ранее в Минюсте РФ заявили, что ООО «Город без преград» было исключено из реестра иноагентов в связи с ликвидацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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