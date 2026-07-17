Разблокировка Telegram лежит в интересах достаточно узкого круга лиц, государство не пойдет у них на поводу, дав добро мессенджеру на нарушение закона. Такое мнение в беседе с НСН выразил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

В Госдуме предложили разблокировать Telegram после удаления MAX из Google Play и App Store. Так, депутат Сергей Обухов призвал власти наладить контакт с основателем мессенджера Павлом Дуровым, обосновав это тем, что ограничения Telegram якобы точечно привели к сложностям с оповещением населения о беспилотниках. Свинцов не поддержал коллегу.