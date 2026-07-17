Свинцов оценил разблокировку Telegram из-за жалоб на MAX
Андрей Свинцов заявил НСН, что доступ граждан к MAX сегодня никак не ограничен.
Разблокировка Telegram лежит в интересах достаточно узкого круга лиц, государство не пойдет у них на поводу, дав добро мессенджеру на нарушение закона. Такое мнение в беседе с НСН выразил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
В Госдуме предложили разблокировать Telegram после удаления MAX из Google Play и App Store. Так, депутат Сергей Обухов призвал власти наладить контакт с основателем мессенджера Павлом Дуровым, обосновав это тем, что ограничения Telegram якобы точечно привели к сложностям с оповещением населения о беспилотниках. Свинцов не поддержал коллегу.
«У MAX в России уже больше 80 млн пользователей. И то, что мессенджер удалили из двух магазинов приложений, никак кардинально не меняет тот факт, что граждане уже привыкли и пользуются. 90% наших граждан имеют доступ к RuStore и другим магазинам приложений, где MAX по-прежнему доступен. Позиция правительства в этом смысле должна быть единой. Нельзя в угоду сиюсекундных интересов узкой группы лиц фактически давать возможность какой-либо компании нарушать закон. У Telegram есть возможности легально работать на территории России. Примером выступает Roblox, который за несколько месяцев устранил все нарушения», —рассказал он.
Ранее стало известно, что доступ к Telegram был ограничен в Индии из-за мошенничества при проведении национального вступительного экзамена в медицинские вузы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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