В Нидерландах диагностировали первый случай оспы обезьян у человека

Национальный институт здравоохранения Нидерландов сообщил о первом случае заражения оспой обезьян среди детей, передает РИА Новости.

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В институте отметили, что пока не выяснили, как ребенок дошкольного возраста заразился новым видом оспы.

Также сообщается, что на 4 июля в Нидерландах оспа обезьян зафиксирована у 352 человек.

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ФОТО: Janko Ferlic from Pexels
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