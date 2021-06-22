В Москве зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19
22 июня 202115:57
В Москве отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Такая тенденция продолжается уже в течение трех недель, заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, число выявленных случаев выросло почти на 100%, сообщила заммэра в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице вводятся дополнительные ограничения по коронавирусу, пишет «Свободная пресса».
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22 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru