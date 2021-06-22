В Москве зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19

В Москве отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Такая тенденция продолжается уже в течение трех недель, заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В Кремле поддержали антикоронавирусные меры Собянина

По ее словам, число выявленных случаев выросло почти на 100%, сообщила заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице вводятся дополнительные ограничения по коронавирусу, пишет «Свободная пресса».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры