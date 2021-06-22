В Кремле поддержали антикоронавирусные меры Собянина
Кремль поддерживает решительные меры мэра столицы из-за распространения коронавирусной инфекции, так как на данный момент складывается сложная ситуация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В новом указе градоначальника говорится, что в Москве с 28 июня попасть в рестораны и кафе временно можно будет также только по QR-коду. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Также с 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru