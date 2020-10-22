В Москве за сутки выявлено 4413 больных COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 на территории России зарегистрировано в Москве - 4413, Санкт-Петербурге - 697, Подмосковье - 462. Таковы последние данные оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Скончались в столице за сутки 66 пациентов с коронавирусом. Выписаны из больниц более 2,5 тысяч.

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Ранее специалист Минздрава призвал не делать компьютерную томографию «на всякий случай», передает RT.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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